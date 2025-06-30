شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية ل21 شخص اخرين مرفق أسمائهم في البيان التالي.

ونشرت الجريدة بإبعاد شخصان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لغادة يعقوب يوسف.



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