شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات وزارة الرى على مدار 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الإنجازات المحورية التي حققتها الوزارة منذ عام 2013 وحتى الآن، والتي تؤكد التزام مصر الراسخ بتلبية احتياجاتها المائية ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال سياسة مائية طموحة تندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

شهدت السنوات العشر الماضية قفزة نوعية في إدارة الموارد المائية، تمثلت في:

معالجة وإعادة استخدام المياه: نجاحات كبرى في معالجة مياه الصرف الزراعي، بطاقة إجمالية تبلغ 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، وتنفيذ مشاريع عملاقة مثل محطة بحر البقر (5.6 مليون م³/يوم) والدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم) تساهم في استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة، بالإضافة إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه. وتُدرس التحلية كخيار استراتيجي مستقبلي لتعزيز الأمن الغذائي.

التحول الرقمي والإدارة الذكية: إطلاق منظومات إلكترونية متطورة لتراخيص المياه الجوفية ورقمنة قواعد بيانات الترع والمصارف والمنشآت. تعتمد الوزارة بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة، مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي ومنصة Digital Earth Africa، لمتابعة دقيقة للتعديات والتطهيرات وتراجع خط الشواطئ، مع بدء مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية.

تأهيل البنية التحتية: تطوير شامل لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي. تم حصر وتقييم 54 ألف منشأ مائي، وبدأ تأهيل 410 منشآت حيوية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد العديد من محطات الرفع ومعالجة "النقاط الساخنة" بها.

صيانة واسعة النطاق: تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف سنوياً. تم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، مع وضع أولويات للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، وإحلال شبكات الصرف المغطى بزمام 775 ألف فدان.

مواجهة التغيرات المناخية وحماية الأصول

تتصدر مصر جهود التكيف مع التغيرات المناخية من خلال:

الحماية من السيول: إنشاء 1648 عملًا صناعيًا لحماية المناطق من أخطار السيول، مع استمرار العمل على 153 مشروعًا إضافيًا.

حماية الشواطئ: تنفيذ أعمال حماية على طول 120 كيلومترًا من الشواطئ، مما أدى إلى استصلاح 1.8 مليون متر مربع من الأراضي وحماية استثمارات بمليارات الجنيهات، وتشمل المشاريع الرائدة حماية 69 كيلومترًا باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع إشراك المجتمعات المحلية.

تطوير واحة سيوة: مشروع متميز لإعادة التوازن البيئي للواحة من خلال تطوير منظومتي الري والصرف، وإنشاء قناة لنقل مياه الصرف الزراعي، وغلق الآبار شديدة الملوحة وحفر بدائل من الآبار العذبة.

تطوير المؤسسة والريادة الدولية

حوكمة فعالة وتنمية بشرية: وضع منظومة لحوكمة جهات الوزارة وتحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050. إعداد لائحة تدريبية للعاملين وتطوير برامج تدريبية متخصصة، والبدء في إعداد قيادات هندسية شابة. تحقيق طفرة في تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه بأكثر من 8300 رابطة.

التوعية المجتمعية: إطلاق حملة "على القد" لترشيد استهلاك المياه، وتكثيف جهود التوجيه المائي للمزارعين.

قيادة دولية وإقليمية: عززت مصر مكانتها على الساحة العالمية، حيث وضعت المياه على رأس أجندة العمل المناخي في مؤتمر COP27، وأطلقت مبادرة AWARe تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين، محققة إنجازات بارزة في تعزيز التعاون الأفريقي. كما نفذت مصر العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل، تشمل آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية.

تؤكد هذه الإنجازات التزام وزارة الموارد المائية والري الدائم بتأمين مستقبل مصر المائي، ومواجهة التحديات بابتكار وكفاءة، وتعزيز دورها الرائد في المنطقة والعالم.