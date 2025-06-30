تعرف على كيفية الاستفادة الاقتصادية من النعام

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تعد تربية النعام فى مصر من المشاريع الرائدة التي تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية وغذائية هائلة، فبينما تتجه الأنظار نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، يبرز النعام كطائر فريد يمنحنا أكثر من مجرد لحم صحى، إنه مصدر متكامل للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، من الريش الناعم والجلود الفاخرة إلى اللحوم قليلة الكوليسترول والمشتقات الدهنية الثمينة.

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية الاستفادة الاقتصادية من النعام:

ريش النعام: يستخدم فى صناعة المنفضة، الوسائد، الملابس، تزيين المنازل وكوش الأفراح.

التطور: دعم وزارة الزراعة للسوق المحلى ووقف الاستيراد أدى إلى نهضة في سعر الريش.

جلد النعام:

القيمة: أحد أهم القيم المضافة (14-16 قدمًا من الجلد لطائر بوزن 100 كجم).

الأجزاء الثمينة:

جلد الظهر: يحتوي على الريش، مرغوب في صناعة الحقائب والأحزمة والمحافظ.

قصبة الساق: من أغلى أنواع الجلود عالميًا، تُستخدم في المحافظ والأحذية الفاخرة (قطعتان فقط من الطائر).

القيمة الاقتصادية:

جلد خام: حوالى 250 جنيهًا.

جلد مدبوغ جيدًا: 400-500 جنيه للقدم الواحد (يضاعف قيمته 4-5 مرات).

الجودة: المدابغ المصرية (خاصة الروبيكي) وصلت لمستويات عالية جدًا في الدباغة.

التحدى: الحاجة لكميات كبيرة من الجلود عالية الجودة.

ملاحظة هامة: العناية بالجلد من لحظة السلخ (التمليح الجيد والحفظ في مجمد) تحافظ على جودته.

لحم النعام:

صحي جدًا: نسبة كوليسترول ضئيلة جدًا (0.05%)، مثالي لمرضى القلب.

قيمة غذائية عالية: بروتين أعلى (24%) من اللحم البقري (20-21%)، نسب أعلى من الحديد والفيتامينات والمعادن.

دهن النعام:

سهل الفصل: يترسب في مناطق معينة وأكياس منفصلة عن اللحم.

الاستخدامات: تصنيع الكريمات، الشامبوهات، كريمات المفاصل، البشرة، والشعر.

التطور: شركات مصرية حصلت على موافقة وزارة الصحة لطرح منتجات مشتقة.

الفرصة: دعوة للكيميائيين للاهتمام بهذا الاتجاه (دول أخرى تنتج 25-30 منتجًا).

أحشاء النعام:

القلب: حوالي 800 جرام، بسعر 300 جنيه للكيلو (حوالي 240 جنيهًا).

الكبد: حوالي 1.5 كيلو، بنفس سعر اللحوم (حوالي 525 جنيهًا).

القانصة: كبيرة الحجم، حوالي 1.5 كيلو، بقيمة حوالي 400 جنيه (بسعر 200 جنيه للكيلو).