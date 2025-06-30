شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين فى إطلاق النار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام أمريكية مقتل شخصين على الأقل فى حادث إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأمريكية.

وأكد عمدة كوتيناى بولاية أيداهو الأمريكية أن المهاجم يواصل إطلاق النار على عناصر الأمن بواسطة بنادق عالية القوة.

وقال حاكم ولاية آيداهو الأمريكية براد ليتل، إن عددا من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم إخماد حريق فى شمال الولاية، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقال ليتل فى منشور على منصة "إكس": "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان، وأطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد".

وأضاف: "بما أن الوضع لا يزال يتطور، يرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم".

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلا عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص، وأكد قائد شرطة آيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ فى مقاطعة كوتيناى تنبيها للمواطنين فى المناطق المجاورة بالاحتماء فى أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناى لشبكة "إيه بى سي"، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع فى منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقى المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص فى منطقة غابات قريبة.

وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان الحريق مدبرا.