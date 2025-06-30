شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي الإثنين، 30 يونيو 2025 03:00 ص

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمراً صحفياً في الثانية من ظهر غدٍ الثلاثاء، بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.

وتدعو الهيئة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر.

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