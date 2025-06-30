شكرا لقرائتكم خبر عن 72 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر فى مستشفيات غزة استشهاد 72 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الأحد.

وجدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حديثه عن ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة، وقال فى منشور له على منصة تروث سوشيال فى الساعات الأولى من صباح الأحد: "أبرموا اتفاقا فى غزة. أعيدوا الرهائن".

وفى الأيام الماضية، قال ترامب إن اتفاقاً لـ وقف إطلاق النار فى غزة بات قريباً للغاية بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل.