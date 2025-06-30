شكرا لقرائتكم خبر عن مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

قدّم الخليج 365 بثا مباشراً من داخل حديقة الحيوان ببنى سويف، لمتابعة أول أسدين توأم مولودين داخل الحديقة.

ورصد الخليج 365 الأسدين يحى ومسعد البالغين من العمر 48 ساعة، حيث يتلقون الرعاية الطبية لهما داخل بيت الأسود. يأتى ذلك بعد أن شهدت حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، مساء الجمعة ولادة توأم من الأسود لأول مرة، لأسدين من سلالة الحديقة.

وقالت الدكتورة هبة أحمد، مدير حديقة الحيوان ببنى سويف، إن حديقة الحيوان ببنى سويف شهدت مساء الجمعة ولادة توأم من الأسود لأول مرة، لأسدين من سلالة الحديقة، مشيرة إلى أن الولادة تمت مساء الجمعة.