شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 11:45 م

استخرج رجال الحماية المدنية جثة سيدة بالكامل من داخل السيارة الملاكى بعد تقطيها بمعدات الإنقاذ عقب سقوط ونش أثناء تواجد السيدة بداخل السيارة فى طريق الأوتوستراد وانتقل رجال الدفاع المدني إلى المكان وتم نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث ووفاة سيدة بمحور الأوتوستراد وعلى الفور انتقل رجال الدفاع المدنى والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص، سقوط ونش من المعدات الثقيلة على سيارة ملاكي ونتج عنها وفاة سيدة ما أدى إلى احتجاز جثتها بداخل المركبة التى تهشمت بالكامل وتم الاستعانة بمعدات لتقطيع أجزاء من السيارة لاستخراج الجثة.

وقامت سيارات الدفاع المدني ورجال الإسعاف باستخراج الجثة بالكامل من داخل السيارة ونقلها إلى المشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.