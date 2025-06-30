شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء غدًا الاثنين فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية الذى يعقد فى إسبانيا، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وفى مقدمتهم رئيس الحكومة الإسبانية، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية.

وسيحضر الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا فعالية إطلاق منصة إشبيلية للعمل، ومن المقرر أن يُلقى كلمة خلال هذه الفعالية، كما سيُلقى رئيس الوزراء كلمة مصر خلال حضوره جلسات النقاش العام لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.

ويشمل برنامج زيارة رئيس الوزراء عقد عددٍ من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء حكومات ووزراء عددٍ من الدول ورؤساء المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.