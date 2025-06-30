شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير صحفية، يوم الأحد، أن انفجارا كبيرا هز جنوب العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شخص لقي حتفه وأصيب اثنان آخران في انفجار شاحنة في الجانب الشمالي من فيلادلفيا في وقت مبكر من صباح الأحد.

وذكرت أن الانفجار ألحق أضرارا بالعديد من المنازل.

واستجاب رجال الإطفاء لتقرير عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل، وفقا لإدارة الإطفاء في فيلادلفيا.

وصرح دانييل مكارثي المسؤول التنفيذي في الإدارة، بأن أضرارا جسيمة لحقت بنحو خمسة منازل بما في ذلك انهيار مبان.

وأضاف مكارثي: "الأمر الأهم هو استقرار المنازل المحيطة والتأكد من عدم انتشار هذا الخطر".

ومن المتوقع أن يواصل أفراد الطاقم عمليات البحث والإنقاذ.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السلطات لم تتمكن من تحديد سبب الانفجار بعد.