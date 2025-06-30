شكرا لقرائتكم خبر عن سائق متهور.. سقوط سيارة داخل ترعة على طريق أجا فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 08:12 م

تسبب السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة فى سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق اجا المنصورة .

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على الطريق مقابل مصنع المواسير والخضار بناحية مركز اجا .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ

وتم انتشال سائق السيارة من الترعة وتم نقله إلى مستشفى اجا العام، وتم استخراج السيارة من الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.