شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المعلومات عن الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المقبلين على الزواج عن معرفة أهم المعلومات عن تحاليل الفحص، إذ يمثل الفحص خطوة مهمة لحماية صحتك وصحة شريك حياتك وأطفالك في المستقبل، وفي إطار حرص الدولة على صحة الأسرة المصرية، أصبح إجراء تحاليل فحص المقبلين على الزواج خطوة أساسية قبل الزواج.

وفي التقرير التالي ننشر أبرز المعلومات التي تهمك:

تعتبر مدة صلاحية نتائج الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الفحص، مما يمنحك وقتًا كافيًا لإتمام الإجراءات.

ما الذي يشمله الفحص؟

- الكشف عن الأمراض الوراثية التي قد تنتقل للأبناء.

- الكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة مثل فيروس C وB والسكري والضغط.

- فحص الصحة الإنجابية للطرفين.

- قياس عامل RH لتحديد توافق فصائل الدم بين الزوجين.

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