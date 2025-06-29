شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات المؤتمر العربى فى الفلك والجيوفيزياء فى دورته التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل تنظيم المؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزياء في دورته التاسعة، تحت رعاية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الدول العربية، والجمعية الدولية للجيوديسيا، لنشر ومناقشة آخر الأبحاث والمستجدات العلمية، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر.

يأتى المؤتمر ضمن رؤية مصر 2030 والهدف الرابع منها والذي يتضمن اتخاذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية لتنفيذ تلك الرؤية الطموحة.

ودعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الباحثين، الأكاديميين، طلاب الدراسات العليا، والمهتمين بمجالات الفلك والجيوفيزياء للمشاركة وتبادل الخبرات في الفترة من 13 - 16 أكتوبر 2025، واللتسجيل من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر https://acag-conf.org/ .

يتضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل في مجالات متعددة بمشاركة متحدثين رئيسيين من جامعات ومراكز بحثية مرموقة على مستوى العالم. المؤتمر يجمع العلماء من الدول العربية والعالم، ويعزز التعاون العلمي الإقليمي والدولي.

مسارات المؤتمر :

- المخاطر الطبيعية والحد من المخاطر.

-تطوير المراقبة الجيوفيزيائية والاستشعار عن بُعد: ابتكارات في رصد الأرض وتقييم المخاطر.

-الذكاء الاصطناعي في الجيوفيزياء، وعلم الفلك، وعلوم الفضاء.

-النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ورادار الرادار المدمج (InSAR)، والعلوم الجغرافية المكانية.

-العلوم البيئية. تحديات تغير المناخ وسبل التخفيف منها.

-موارد المياه وإدارتها.

-الجيوفيزياء التطبيقية وعلم الزلازل في الهندسة والتراث الثقافي.

-بنية الأرض من القشرة إلى اللب.

- علم الفلك داخل المجرة وخارجها.

- فيزياء الشمس، الطقس الفضائي، وجيوفيزياء الفضاء.

- الميكانيكا السماوية وديناميكا الفضاء.

- الابتكار في هندسة الفضاء وتقنيات الاستكشاف.

- علم الفلك النجمي والفيزياء الفلكية عالية الطاقة.

- الطاقة المتجددة والاستدامة.

- التطبيقات الهندسية في علم الفلك.

- رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.