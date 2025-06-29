شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: معايير «جهار» تعزز من توفير بيئة صحية آمنة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن منح (33) منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي، وفقًا للمعايير الوطنية الصادرة عن «جهار» والحاصلة على الاعتراف الدولي من منظمة "الاسكوا".

وتضمنت القرارات منح «مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا» بمحافظة الغربية شهادة الاعتماد الكامل، عقب نجاحه في استيفاء متطلبات الجودة الوطنية، ليؤكد دوره كأحد الكيانات الصحية الكبرى التي تقدم خدمات من المستوى الثالث لمرضى محافظات الدلتا، إضافة إلى امتداد تغطيته لمحافظة كفر الشيخ ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما شملت القرارات نجاح منشأتين تابعتين لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في الحصول على شهادة الاعتماد الكامل وفق معايير «جهار»، وهما:

- المستشفى الجوي العام بالقاهرة.

- مستشفى أمراض الكلى بمجمع الجلاء الطبي بالقاهرة

كذلك تم تجديد اعتماد وحدة طب أسرة الجرابعة، ووحدة طب أسرة الصيدلانية سمر عبد الرحمن ببورسعيد، تأكيدًا على نتائج التطبيق الفعّال لمعايير الجودة التي انعكست على تحسين الأداء ورفع مستوى رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية.

كما أشار التقرير إلى حصول خمس وحدات طب أسرة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي أسوان والسويس على الاعتماد الكامل، وهي:

- وحدة حاجر البلاليص بأسوان

- وحدة الشرفا بأسوان

- وحدة الخزان غرب بأسوان

- وحدة الدقاديق بأسوان

- وحدة جنيفة بالسويس

وأوضح التقرير نجاح (23) منشأة تابعة لوزارة الصحة والسكان في الحصول على الاعتماد الكامل أو المبدئي، من بينها مستوصف صدر المعمورة بالإسكندرية «اعتماد كامل»، إلى جانب خمس وحدات طب أسرة بمحافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل حصلت على الاعتماد المبدئي، استعدادًا لتقديم خدمات عالية الجودة، وهي:

- وحدة أم الرخم بمطروح

- وحدة سيدي عبد الرحمن بمطروح

- وحدة الحنفي بلطيم بكفر الشيخ

- وحدة غرب تيرة بكفر الشيخ

- وحدة اسحاقة بكفر الشيخ

إضافة إلى (17) وحدة ومركز طب أسرة موزعة بعدة محافظات، بما يعكس توسع نطاق نشر ثقافة الجودة ويدعم رؤية الدولة لنظام صحي متكامل، وتشمل هذه الوحدات:

- وحدة طب أسرة تحيا مصر بالاسكندرية

- وحدة طب أسرة ابيس العاشرة بالإسكندرية

- وحدة طب أسرة وادي القمر بالإسكندرية

- وحدة طب أسرة بهيج بالإسكندرية

- وحدة طب أسرة الحلف الشرقي بالجيزة

- وحدة طب أسرة غمازة الكبرى بالجيزة

- وحدة طب أسرة الاقواز بالجيزة

- وحدة طب أسرة منشأة سليمان بالجيزة

- مركز طبي غرب الجامعات بالقاهرة

- مركز طب أسرة 63 متر بالقاهرة

- وحدة طب أسرة النزهة الجديدة بالقاهرة

- وحدة طب أسرة حصافة بالقليوبية

- وحدة طب أسرة دراجيل بالمنوفية

- وحدة طب أسرة الملقة بالبحيرة

- وحدة طب أسرة الأحياء بالبحر الأحمر

- وحدة طب أسرة الشريف ببني سويف

- وحدة طب أسرة مسارة بأسيوط

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد طه، أن ارتفاع عدد المنشآت الجامعية الحاصلة على اعتماد «جهار»، والتي بلغت حتى الآن (14) منشأة، يجسد التقدم الملحوظ في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمج القطاع الجامعي ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، نظرًا لما يتمتع به هذا القطاع من كوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية وتجهيزات متطورة تغطي مختلف المحافظات.

وثمّن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الجهود المتميزة التي بُذلت داخل مستشفى أمراض الكلى بمجمع الجلاء الطبي لتحقيق هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن تطبيق معايير الجودة هو السبيل الأمثل للتعامل مع الحالات المرضية المعقدة مثل أمراض الكلى، والتي تتطلب رعاية دقيقة ومستمرة بدءًا من التشخيص ووصولًا إلى المتابعة طويلة الأمد.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،على أن جميع المنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد الكامل أو المبدئي قد استوفت شرط توافر الكوادر الطبية المؤهلة بكافة التخصصات، وهو من الأعمدة الأساسية في التقييم والاعتماد لضمان تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.

وأشار إلى على أهمية برنامج تسجيل أعضاء المهن الطبية بالمنشآت المتقدمة للاعتماد، والذي يهدف إلى التحقق من كفاءة الموارد البشرية وتغطية جميع الخدمات بالتخصصات المطلوبة، مما يخلق بيئة صحية آمنة ويضمن حقوق المرضى ويرتقي بجودة الرعاية الصحية داخل المنشآت المعتمدة.