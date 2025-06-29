شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة القيمة المضافة لتخفيف العبء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات، والإعفاءات الخاصة بالسلع الغذائية أو الخدمات الصحية والتعليمية، ولا توجد أى نية لإلغاء أى إعفاءات مقررة بموجب قانون 67 لسنة 2016، لتخفيف العبء عن المواطن.

وأضاف أبو زيد عبد الرحمن خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن التعديلات الجديدة على المنظومة الضريبية جائت استجابة لمجتمع الأعمال، خاصة الممولين الملتزمين منهم، وتهدف هذه التعديلات إلى البحث عن بدائل لتوفير موارد لدعم الخزانة العامة للدولة مع الإلتزام التام بعدم تحريك أسعار السلع الأساسية، على أن تقوم وزارة المالية بتوجيه هذه الإيرادات لقطاع الصحة والتعليم.

واوضح أبو زيد عبد الرحمن، أن قانون 67 لسنة 2016 ملحق به قائمة للسلع والخدمات المعفاة، ومشروع القانون الحالى لم يمس هذه القائمة بأى شىء، بل إن هذه التعديلات تحاول تخفيض أسعار الوحدات العقارية الموجودة.



