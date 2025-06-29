شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، وذلك لسوء الأحوال الجوية، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 20 إلى 25 عقدة، جنوبية غربية، وبلغ ارتفاع الموج إلى ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما أسفر عن اضطراب شديد في حالة البحر.

كما تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وتعليق كافة الأنشطة البحرية داخل الميناء، بما في ذلك عمليات دخول وخروج الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح وسلامة حركة الملاحة البحرية.

ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتفعيل كافة التدابير الاحترازية، والتي تشمل التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، واتباع إجراءات السلامة البحرية لمنع وقوع أي حوادث.