شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو، موضحا أن صرف الزيادة يكون على معاش شهر يوليو.

وأضاف جمال عوض، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن صرف المعاش بعد غدا 1 يوليو، حيث يتم وضع الزيادة على المعاش دون طلب أى شىء من أهالينا، موضحا أنه يتم صرف معاشات لحوالى 11.5 مليون مواطن وهم سيستفيدون من هذه الزيادة.

وأشار جمال عوض إلى أن تكلفة الزيادة فى المعاشات الـ 15% فى العام الواحد تبلغ 70 مليار جنيه، ومن المنتظر صرف المعاشات بالزيادة الجديدة فى العام المالى 2025/2026 بحوالى نصف تريليون جنيه معاشات.

وأوضح جمال عوض، أن قانون المعاشات حدد الحد الأقصى للزيادة الدورية كل عام، ووضع ضوابط وهى بنسبة لا تقل عن التضخم ولا تزيد عن 15% ولها حد أقصى حسابى حيث بلغ هذا العام 2175 جنيه.



