شكرا لقرائتكم خبر عن سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا والان مع تفاصيل الخبر

حطم سائق متهور، سيارة ملاكي متوقفة بمنطقة توشكى بمدينة المنصورة، أثناء قيامه بحركات استعراضية خلال "زفة" بجوار سور جامعة المنصورة وفر هاربا.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بتقدم دكتور صيدلي ببلاغ فى قسم أول المنصورة بتحطم سيارته الملاكي أثناء وقوفها بجوار سور الجامعة فى المنطقة الخاصة بالوقوف، وذلك أثناء قيام أحد الأشخاص بعمل حركات استعراضية خلال زفة عروسة، وقام بإحداث تلفيات كبيرة فى السيارة، مما أدى إلى اصطدامها بسور الجامعة وفر هاربا، وحاول عدد من المواطنين اللحاق به، ولم يستطع أحد الإمساك به.

وتم تحرير المحضر رقم 11877 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2025، وتحاول الأجهزة الأمنية إلى التوصل إلى صاحب السيارة وقائدها أثناء الحادث.

وأشار بعض شهود العيان، إلى تعرض عدد كبير من المارة إلى الإصابة، وذلك أثناء هروب قائد السيارة بسيارته.