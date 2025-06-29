شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في حادث انهيار منجم التعدين الذهب بشرق السودان والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.



وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في مواجهة هذا الظرف الأليم وتتقدم بصادق المواساة إلى حكومة وشعب السودان وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.