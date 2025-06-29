شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور فريق الحملة الانتخابية، في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الوزير لملف الترشيح المصري.

استعرض الدكتور العناني خلال اللقاء أبرز تطورات الحملة الانتخابية، في ضوء الجولات المكثفة التي أجراها مؤخرًا في أوروبا وآسيا والأمريكتين، وما شهدته من تفاعل إيجابي واسع، بالإضافة إلى الدعم العلني الذي تلقاه الترشيح المصري من عدد من الدول، من بينها أنجولا، دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وكل من النمسا وسلوفاكيا.

كما تناول اللقاء تفاصيل الجولة الأخيرة التي اجراها الدكتور العنانى في أمريكا اللاتينية، والتي شملت كوبا وجرينادا وهايتي وسانت لوشيا، ضمن التحركات المستمرة للتواصل مع الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي لليونسكو. كما استعرض الدكتور العناني اللقاءات التي عُقدت له قبل هذه الجولة بنيويورك، بتنظيم من الوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، والتي تضمنت لقاءً تفاعليًا مع العضوية الكاملة للأمم المتحدة، عرض خلاله رؤيته الشاملة لإصلاح المنظمة، وقد لاقت هذه الرؤية اهتمامًا واسعًا من الوفود المشاركة، وأعقبها حوار مفتوح عبّر خلاله عدد من الحضور عن تقديرهم للمحاور التي تضمنتها. كما تطرق اللقاء إلى خطة التحرك المقبلة للحملة، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقرر عقده في أكتوبر ٢٠٢٥.

وأكد الوزير عبد العاطي استمرار الحملة في حشد الدعم الدولي للترشيح المصري والعربي والأفريقي خلال المرحلة المقبلة، مشددًا أن مصر تولي الترشيح أهمية قصوى، انطلاقًا من إيمانها بدورها الرائد في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة.

لقاء وزير الخارجية والدكتور خالد العناني