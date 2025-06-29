شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بأسمى وأطيب آيات التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى مؤسسات الدولة الوطنية كافة، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الثورة المباركة مثَّلت لحظة فارقة في تاريخ الوطن، عبَّر فيها الشعب المصري عن وعيه العميق، وحرصه على الحفاظ على هويته الوطنية ومؤسساته الدستورية ومسيرته الحضارية، فاستعاد الوطن بفضلها مساره نحو البناء والاستقرار والتنمية.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بما تحقق على أرض مصر من إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما أولاه من رعاية خاصة للخطاب الديني المستنير، ولعمارة بيوت الله، ولتجديد الفكر الإسلامي في إطار من الفهم الصحيح والمعتدل، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد.