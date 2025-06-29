شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة فى امتحان إنجليزي الثانوية العامة من مراجعات الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، امتحان العام الدراسى 2024-2025 في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث انطلق الامتحان في التاسعة صباحًا واستمر لمدة ثلاث ساعات لطلاب النظامين الجديد والقديم، وذلك حسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وجاءت 7 أسئلة من بين 42 سؤالًا في امتحان اللغة الإنجليزية من أسئلة المراجعة النهائية التي قدمها تليفزيون الخليج 365 عبر منصاته خلال الأيام التي سبقت الامتحان، وذلك كما هو موضح في الصور التالية:

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وأدى طلاب الثانوية العامة في النظامين الجديد والقديم بإجمالي 587428 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادة الإنجليزى، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية أيضا في النظامين الجديد والقديم بإجمالي 181169 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادة الإنجليزى، فيما يقرب من 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وتضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم ضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.