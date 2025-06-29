شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تطوير محل جروبي بميدان طلعت حرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء العمل فى تطوير محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به فى إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها، حيث تسلمت الشركة القائمة على أعمال التنفيذ الموقع، وبدأت العمل بالفعل.

جاء ذلك خلال تفقد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبدء أعمال التطوير يرافقهما اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية أن أعمال رفع الكفاءة ستتم طبقًا لتقرير السلامة الإنشائية لعمارة جروبى المكونة من بدروم وأرضى، وأول، وأربع أدوار متكررة، والتى أعدها المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لعودة جروبى للعمل فى أقرب وقت ممكن.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبى" كجزء من ذاكرة العاصمة فى منطقة القاهرة الخديوية .

ومقهى جروبى يعد أحد أشهر وأعرق الأماكن فى القاهرة الخديوية ويقع بميدان طلعت حرب، وأسسه جاكومو جروبى وهو سويسرى جاء إلى مصر فى ثمانينيات القرن التاسع عشر، وأقام مع ابنه مطعمين و متجرين لبيع الحلوى يحملان اسمه فى وسط القاهرة، أحدهما بميدان طلعت حرب (سليمان باشا سابقا)، والآخر بشارع عدلى، وقد تضاعف النجاح بعد أن افتتح محلين أصغر وأكثر بساطة يقدم فيهما الشطائر والحلوى والمشروبات وقوفا على الطريقة الأمريكية، كما لم يكتفِ جاكومو بالمحلاّت الأربعة فكان يعمل على توصيل طلبات خارجية مثل إقامة الولائم فى بيوت الوزراء والوجهاء فى ذلك العهد.

وارتبط المصريون بجروبى كأحد العلامات المميزة لمنطقة وسط المدينة، كما شهد تصوير عدد من الأفلام والمسلسلات به.



تطوير محل جروبي بوسط البلد



تطوير محل جروبي بوسط البلد



تطوير محل جروبي بوسط البلد