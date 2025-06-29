شكرا لقرائتكم خبر عن بى بى سى تسلط الضوء على كشف "إيمت" الأثرى بجهود فريق مصرى بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى الضوء على العمل المشترك لعلماء آثار من جامعة مانشستر الإنجليزية وجامعة مدينة السادات في القاهرة للتنقيب في مدينة إيميت القديمة في شرق دلتا النيل.

وأشارت بى بى سى إلى أن فريق العلماء قام بدمج الاستشعار عن بُعد باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة مع علم الآثار الميداني، واكتشف قطعًا أثرية، بما في ذلك قدر طهي كامل مع بقايا حساء سمك من القرن الرابع قبل الميلاد.

ونقلت بى بى سى عن الدكتورة نيكي نيلسن، قائدة المشروع إن إيميت، الواقعة فى منطقة تل الفرعون فى محافظة الشرقية، تبرز كموقع رئيسي لإعادة النظر في آثار مصر في العصر المتأخر".

وأضافت أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهمنا للحياة اليومية والروحانية والتخطيط العمراني في الدلتا.

وأشارت الدكتور نيلسن إلى أن قدر الطهي الذي عثروا عليه كان يحتوي على عظام سمك البلطي، وأنه عُثر عليه لا يزال في مكانه على موقد.وأضافت أنه عُثر بجانبه على أطباق كان يُخمّر فيها الخبز تحت أشعة الشمس.

وقالت الدكتورة نيلسن: "عندما تُخرجه من الأرض، وتكون أول شخص يلمسه منذ 2500 عام، فإنه يُثير صدمتك".

وأضافت أن علماء الآثار قاموا بالتنقيب في المنطقة لأول مرة في القرن التاسع عشر، لكنهم ركزوا على موقع المعبد والمقبرة القريبين بدلًا من المستوطنة.