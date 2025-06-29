شكرا لقرائتكم خبر عن السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد مثير للدهشة أسقطت طائرة هليكوبتر من السماء آلاف الدولارات فوق شارع "جراتيوت إفينيو" في شرق ديترويت، والتي تعد أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شاهد المارة الأموال التي بلغت نحو 5 آلاف دولار، والزهور تتساقط من السماء فوق الشارع، تكريما لشخص يدعى ديريل توماس، وتنفيذا لوصيته.

ونقل موقع (فوكس-2 ديترويت) عن سموك ديريل -ابن المتوفى- قوله: قد لا يعرف كل شخص في ديترويت من كان والدي، لكنه كان أبا عظيما، وأسطورة في مجتمعه، وساعد الجميع، وكانت هذه آخر مساعدة يقدمها للجميع، وهذا كل ما في الأمر"، مضيفا: "كان هذا تعبيرا أخيرا عن حبه للمجتمع، لأنه كان كريما ومعطاء".

ورافق تسليم الأموال حفل ضخم أقيم في الحي، حيث تجمعت أجيال عدة من العائلة تكريما لحياة ديريل توماس ومسيرته في ديترويت التي تضم تجمعا كبيرا للأمريكيين من أصول إفريقية.

وبحسب فوكس نيوز، فإن ديريل توماس، هو أحد أبرز وجوه المدينة التي اشتهرت بصناعة السيارات، خاصة في مجتمع الأمريكيين من أصول إفريقية، وكان معروفا بمساعدته لعائلته وجيرانه وحبه للسيارات الكلاسيكية، وتوفي في 15 يونيو الجاري.