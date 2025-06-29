شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل الرقيب يسرائيل ناتان روزنفيلد، من رعنانا، وهو جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601، تشكيل "الآثار الحديدية" (401)، في معركة شمال قطاع غزة، وكان عمره 20 عامًا وقت سقوطه.

وبحسب إعلام عبري، فإنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف مارس 2025، قتل 30 جندياً في معارك بالقطاع منهم 21 نتيجة عبوات ناسفة، وكذلك قتل 438 جنديا إسرائيليا منذ بدء المناورة البرية في القطاع.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة اليوم الأحد، تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع هي الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار أبو حسنة - في تصريحات تلفزيونية - إلى استشهاد وإصابة أكثر من 10% من سكان القطاع، بما يعادل أكثر من مليون شهيد وجريح وهذا لم يحدث في أي نزاع آخر منذ الحرب العالمية الثانية.