شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: انخفاض عدد الأطباء في أفريقيا بسبب"الهجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك مشكلة تواجه القطاع الصحى في مصر وأفريقيا بسبب هجرة الأطباء العاملين في المجال الصحى، مما يؤدى إلى انخفاض عدد الأطباء بسبب هجرتهم إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، وهو ما يطلق عليها هجرة العقول.



د محمد لطيف ود اشرف حاتم

وأضاف أن هناك جلسة عقدت مع المجلس الصحى المصرى بمؤتمر صحة أفريقيا، ناقشنا فيه مشكلة هجرة الأطباء، موضحا، إنه يجب لمن يرغب في السفر إلى الخارج السفر ان يكون لفترة معينة ثم العودة مرة أخرى إلى بلادهم لأن هجرة العقول مشكلة كبيرة جدا، وقد نجد أنفسنا فى فترة من الفترات لا نجد الخدمة الطبية السليمة بسبب هجرة الكفاءات رغم أننا نخرج أطباء كثرين وندربهم.

وأشار إلى أن الأطباء الأفارقة استعانوا بخبرات المجلس الصحى المصرى، وتم الاتفاق على الاعتراف بالشهادات بين الجانبين المصرى والأفريقي، والاتفاق على كيفية التعليم والتدريب ما بعد التخرج سواء في المجال الصحى فى البكالوريوس أو ما بعد البكالوريوس.

من جانبه أوضح الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحى المصرى، إن المجلس الصحى المصرى يهتم بـ 6 تخصصات وهم الأطباء والتمريض والأسنان والصيدلة والطب الطبيعى والطب البيطرى، وهو مسئول عن التعليم والتدريب بعد التخرج، ووضع امتحان مزاولة المهنة ثم تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء كل 5 سنوات، وهو الذى يمنح شهادة البورد المصرى لكافة التخصصات الصحية والتطوير المهنى المستمر.