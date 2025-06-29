شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم، عقب قطع زيارته الرسمية لتركيا وعودته لمصر فجر اليوم، يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البرى واللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والسيد مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية اللواء عمرو البيلى واللواء أمجد أنور مدير عام الإدارة العامة للمرور، وبحضور الشركات المنفذة واستشارى المشروع - جولة تفقدية فى مواقع العمل بالطريق الدائرى الإقليمي، وذلك لمتابعة أعمال صيانة الطريق فى المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بطول 152 كم فى المسافة من تقاطع الطريق الإقليمى مع السويس الصحراوى وحتى تقاطعه مع محور الضبعة ومتابعة توافر عوامل السلامة والأمان بالطريق وحيث سيتم تطوير باقى قطاعات الطريق تباعا عقب الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى.

وتابع الوزير تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتى إلى الرصف الخرسانى لخدمة الشاحنات فى المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس، وكذلك أعمال تحويل الرصف الأسفلتى للطريق الرئيسى إلى رصف خرسانى فى المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة بإجمالى أطوال 152 كم لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمى الطريق.



وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة خلال جولته التفقدية اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البرى بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائرى الإقليمى بكافة مراحله بطول 400 كم إلى جانب عمله الحالى فى تنفيذ وتطوير مشروعات الطرق والكبارى ومنها مشروع استكمال مراحل تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.



كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بإعداد خطة زمنية مضغوطة لنهو الطريق بالكامل على قطاعات مختلفة على أن تكون أولى تلك القطاعات هى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوى حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجارى تنفيذ أعمال الصيانة بها مع الاستمرار فى إجراء صيانة عاجلة بشكل دورى لكافة قطاعات الطريق الأخرى.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الطريق الخرسانى فى عدد من القطاعات بسبب أن هذا الطريق منشأ على أرض زراعية وحيث حدثت تشوهات فى سطح الطريق نتيجة الحمولات الزائدة، حيث تساهم هذه الطرق الخرسانية فى تحمل الحمولات المختلفة حتى لا يؤثر منعها بالسلب على أعمال نقل البضائع وحركة التجارة؛ ويتسبب فى ارتفاع أسعار النولون وارتفاع أسعار المنتجات وخاصة مع عدم وجود البيتومين بشكل كافى وارتفاع أسعاره عالميا لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بدراسة تدبير 1000 شاحنة "تريلا" مصرية الصنع تتحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع و التصدير للداخل والخارج.

كما وجه الوزير بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة فى أماكن العمل الجارى تنفيذ أعمال الصيانة بها واماكن التحويلات والاهتمام بأعمال النيوجرسى لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيوجرسى التى تؤدى إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائرى الإقليمى بشكل عشوائى من المناطق الزراعية او السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشاديه والتحذيريه والضوئية على مدار الساعة واماكن العمل وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائى لكل سائقى الشاحنات والميكروباصات سواء فى هذا الطريق أو كافه طرق الجمهورية سواء فى أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والالتزام بقواعد المرور بما يساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية السادة ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

هذا وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تم مضاعفة عدد الرادارات على الطريق للمساهمة فى ضبط السرعة حيث تم ضبط عدد 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات من الساعة 11 ظهرا وحتى 3 عصرا مما أدى انتظام الحركة المرورية اليوم بالطريق.

كما توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص التعازى وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المرورى الأليم الذى وقع أعلى الطريق الإقليمى بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجههم إلى عملهم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وداعيا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

جولة الوزير



جولة الفريق كامل الوزير بالطريق الإقليمي



الفريق كامل الوزير يوجه بخطة إصلاح الطريق



ويؤكد على وضع مدة محددة لإنهاء الاصلاحات