شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، من موقع حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتشكيل لجان لرصد ومتابعة الطريق مع تواجد لجان على كل البوابات والكمائن لأخذ عينات عشوائية لفحص قائدي السيارات وإجراء تحليل مخدرات لهم وتطبيق القانون .

وأضاف، أن الرئيس السيسى وجه باتخاذ خطة زمنية واضحة لإنهاء تطوير الطريق الإقليمي كله، مشيرا إلى أن الطريق يحتاج لـ 50 مليار جنيه لتطويره بنفس كفاءته مثل طريق السويس، وتجري الآن أعمال التطوير على مراحل.

وأوضح أنه يتم تدبير تكاليف تطوير الطريق من الكارتة المحصلة ومن ميزانية هيئة الطرق والكبارى والتي تصل سنويا 25 مليار جنيه، مشيرا إلى الوزارة أنهت 17 ألف كم طرق من بينها تطوير 10 ألف كيلو قائمة، لافتا إلى أن مصر تقدمت في مستوى الطرق لـ المركز الـ18 عالميا، مشيرا إلى أنه تم صرف 225 مليار جنيه على تطوير الطرق في مصر.

وأشار وزير النقل إلى أن أكثر ميزانية النقل تُصرف على المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف ضاعف تكاليف التطوير لـ 4 أضعاف، وهو ما أثر على الوقت المستقطع في أعمال التطوير، لافتا إلى أن أعمال تطوير الموانئ تؤتي بثمارها في 5 سنوات، موضحا أن طريق الدائري الإقليمي عمره 7 سنوات ولابد من إجراء صيانة دورية له، والآن نعمل على تطويره.

وأعلن الوزير أنه سيتم توفير فرص عمل لأهالي ضحايا حادث الإقليمي، فورا وسنبدأ بالأقارب من الدرجة الأولى وسيتم تشغيلهم دون مسابقة.

وشهد الطريق الإقليمي حادث مأساوي عندما اصطدمت تريلا مسرعة قادمة عكس الاتجاه بسيارة ميكروباص تقل 22 فتاة من قرية كفر السنابسة يعملن في مزارع العنب، وأسفر التصادم عن مصرع 19 شخصًا (بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص) وإصابة ثلاث أخريات .