حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك

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أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، امتحان العام الدراسى 2024-2025 فى مادة اللغة الإنجليزية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحًا واستمر لمدة ثلاث ساعات لطلاب النظامين الجديد والقديم، وذلك حسب جداول الامتحانات المُعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، حيث تضمن الامتحان لطلاب النظام الجديد 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

يأتى ذلك ضمن الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما يقدم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة بامتحانات آخر العام.



حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية

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وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.