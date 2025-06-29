شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد موقع حادث المنوفية على الإقليمي: هذه المأساة لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، موقع حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، والذي أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق ميكروباص.

ووجه الوزير ، خلال جولته ببدء إصلاحات عاجلة للطريق وإعادة تنظيم الحركة عليه، خاصة في نقاط العبور الحيوية، مؤكدًا أن الطريق سيتم تطويره وأن هذه المأساة لن تتكرر.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا كبيرًا في الرقابة وتطبيقًا صارمًا للقانون، وأن الطريق الإقليمي وغيره من الطرق السريعة ستخضع لإعادة تقييم شامل من حيث التصميم والرقابة المرورية ومناطق العبور، وأن كل من أخطأ سيحاسب ولا أحد فوق القانون.

وشهد الطريق الإقليمي حادثا مأساويا عندما اصطدمت تريلا مسرعة قادمة عكس الاتجاه بسيارة ميكروباص تقل 22 فتاة من قرية كفر السنابسة يعملن في مزارع العنب، وأسفر التصادم عن مصرع 19 شخصًا (بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص) وإصابة ثلاث أخريات.