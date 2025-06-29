شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 03:08 م

أدّى المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، تقديراً لجهوده وعطائه في خدمة الوطن وصون العدالة.

وخلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد، أعرب الرئيس عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكداً أهمية مواصلة ترسيخ دولة القانون التي تضع العدل والمساواة في صدارة أولوياتها ضمن إطار الجمهورية الجديدة.

كما شدد الرئيس على استقلال القضاء، مشيداً بالدور الهام للمؤسسات والهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات والممتلكات، وتطوير آليات التقاضي، وصيانة دور القضاء، وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.



استقبال رؤساء الهيئات القضائية الجدد



الرئيس السيسى يمنح المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود وسام الجمهورية



المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية



