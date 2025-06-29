شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بالذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

توجّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي مثّلت تحوّلًا تاريخيًّا عميقًا أعاد للأمة هويتها، ووضع مصر على طريق التنمية والاستقرار.

وأكد نقيب المحامين أن ثورة 30 يونيو جاءت تعبيرًا عن إرادة شعبية قوية توحّدت خلف قيادتها الشرعية، وأثبتت أن المحامين كانوا وسيظلون في طليعة رجال الوطن والمدافعين عن سيادته وسيادة القانون، كما أنهم جزء لا يتجزّأ من النسيج الوطني الذي يبني الدولة الحديثة.

واختتم نقيب المحامين، تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكلّل مسيرة الدولة الوطنية بالنمو والرفعة في ظل قيادتها الرشيدة.