شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمد الشناوى يؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى رئيسا للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 02:53 م

أدى المستشار محمد الشناوي، صباح اليوم، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم "330" لسنة 2025، بتعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية يونيو الجاري.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عبد الراضي صِدِّيق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.



المستشار عبد الراضى صديق