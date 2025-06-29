شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ثانوية بالجيزة عن امتحان الإنجليزى: فى مستوى الطالب المتوسط وسؤال القطعة صعب والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات.

وعن مستوى أسئلة الامتحان، أوضحت طالبات مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وتنوعت أسئلته بين الأسئلة المثالية وأسئلة الاختيار من متعدد.

وشكت بعض الطالبات خلال حديثهن في بث مباشر لـ"الخليج 365" من صعوبة سؤال القطعة، وعدم وضوح كلماتها بالنسبة لهن واحتياج السؤال لوقت أطول للحل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد يتضمن 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، ومخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن الامتحان لطلاب النظام القديم يتضمن 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وأوضحت أن الامتحان يتضمن قرابة 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا، مؤكدة أن المادة مضافة للمجموع لطلاب الثانوية فى جميع الشعب.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.