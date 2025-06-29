شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة المارونية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو.

وجاء في التهنئة: "باسم الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الإيبارشية، وكافة المؤسسات التابعة لها، وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بخالص التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع قيادات الدولة، وللشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلين الله أن يعيدها على مصر بالخير والرخاء والسلام".

وأكد المطران شيحان في تهنئته على محبة الكنيسة المارونية العميقة لمصر وشعبها، داعيًا إلى دوام الاستقرار والوحدة، ومشيدًا بما حققته الدولة المصرية من إنجازات منذ تلك اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن.