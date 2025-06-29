شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين غدا والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الثلاثاء الأول من يوليو، المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة، وحيث تبين لها حتى تاريخه تسجيل عدد 98406 من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها.

وأعلنت النيابة العامة عن الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، بتاريخ 1 يوليو المقبل، ليكون غداً الاثنين آخر يوم لتلقي الطلبات الورقية الخاصة بتلقي القضايا من المحامين، ويُعدّ الثلاثاء هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من المحامين.

وتهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.

للدعم الفني لتفعيل الحسابات، يُرجى الاتصال على الرقم: 0221221888.



