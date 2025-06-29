شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف مهنئًا بذكرى ثورة يونيو: كتبت النجاة للوطن من مصير غامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيد الشريف نقيب الأشراف، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 12 لـ ثورة 30 يونيو.

وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن الشعب المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة في التحضر والرُقي خلال ثورة يونيو التي أعادت للوطن كرامته، وكتبت له النجاة من مصير غامض كان ينتظره.

وشدد نقيب الأشراف، على أن ثورة الـ30 من يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن جموع الشعب المصري الذي اختار قائده، وحدد معالم مستقبله في جمهوريته الجديدة، ورفض الخضوع، وجعل مصلحة الوطن والحفاظ على مقدراته فوق كل اعتبار.

وقال نقيب الأشراف، إن الحفاظ على مقدرات الأمن القومي يتطلب من جميع أبناء الشعب المصري العظيم، وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والإصرار والعمل والإنتاج من أجل رفعة وطننا الغالي وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يجنِّب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها وأن يديم عليها وعلى شعبها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".