شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي فى شمال غرب باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف قافلة عسكرية شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، أمس السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر مجددًا موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتعرب عن تضامنها الكامل مع باكستان الشقيقة في هذا الظرف الأليم. كما تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان الشقيق، ولأسر الضحايا وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.