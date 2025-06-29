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في لفتة إنسانية لطيفة، حرصت إحدى الفتيات بمحافظة الجيزة على التواجد في محيط مدرسة الأورمان الثانوية للبنات، التابعة لإدارة الدقي التعليمية، اليوم الأحد، قبيل انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك لاستقبال شقيقتها وابنة خالتها بالورود.

وقالت الفتاة إنها حرصت، اليوم، على انتظار شقيقتها وابنة خالتها بالورود حتى خروجهما من لجنة الامتحان، للاطمئنان عليهما، ومعرفة مستوى أدائهما في الامتحان، ولدعمهما وتخفيف التوتر عنهما، مضيفة خلال حديثها لـ"الخليج 365"، أن فكرة الورود بسيطة، لكنها أدخلت الفرحة إلى قلبيهما، وأنستهما صعوبة بعض أسئلة الامتحان.

وحرص أولياء الأمور، منذ ساعات الصباح الباكر، على مرافقة أبنائهم حتى بوابة المدرسة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء الامتحان، مؤكدين حرصهم على التواجد مع أبناءهم، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم قبيل دخولهم لجان الامتحانات، خاصة وأنها سنة فاصلة في مستقبلهم.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول مستوى الامتحان، موضحين أن مستوى الأسئلة بشكل عام أفضل من اختبار مادتى اللغة العربية والفيزياء، ولكن هناك بعض الأسئلة صعبة كان من أبرزها أسئلة القطعتين والأسئلة المقالية والتي تمثل قرابة 15% من إجمالي عدد الأسئلة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.



بالورود.. فتاة تستقبل شقيقتها بالثانوية العامة بعد امتحان اللغة الإنجليزية



فتاة تستقبل شقيقتها الورود بعد امتحان اللغة الإنجليزية