شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ستظل يومًا فارقًا في تاريخ مصر الحديث.

وقال الزناتي، إن ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته واستقراره، وعبرت عن إرادة المصريين في الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض محاولات العبث بمقدرات الشعب ومستقبله.



وأشار نقيب المعلمين إلى أن هذه الذكرى المجيدة تجسد قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات، وبناء دولة قوية تقوم على التنمية الشاملة، موضحًا أن ما تحقق من إنجازات ملموسة منذ تلك اللحظة التاريخية وحتى اليوم، يعد نموذجًا يحتذى به في الإرادة والقيادة.



وأكد الزناتي أن ما تشهده مصر حالياً من مشروعات قومية غير مسبوقة في جميع القطاعات يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة فى بناء مصر القوية، مشيداً بجهود الرئيس السيسي في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية في كافة ربوع البلاد.