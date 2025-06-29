شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 يونيو 2025 12:26 م

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحماية من الإجهاد الحرارى وذلك من خلال تطبيق الآتى :-

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة

- شرب كمية كبيرة من السوائل

- تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرًا

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الإجهاد الحراري هو السبب الرئيسي لحالات الوفاة المرتبطة بالطقس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك.

السكر - أمراض القلب والأوعية الدموية - الاضطراب النفسي - الربو - يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الحفاظ على الجسم باردًا ورطبًا للحفاظ على صحتك خلال الصيف وتجنب الاجهاد الحراري.