شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من إعلان النتائج.

محافظة الجيزة تعلن اليوم تنسيق القبول بالثانوي العام والفني 2025

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لإعلان درجات القبول بمدارس الثانوي العام والتعليم الفني 2025، حيث من المقرر أن يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الأحد 29 يونيو 2025 تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ونسبة النجاح 87.46%

ويعتمد تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة على درجات الطلاب والمجمع التكراري للمجموع وارتفاع الدرجات للطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية، فإذا كانت هناك أعداد كبيرة من الطلاب حاصلة على درجات مرتفعة سوف تحدد درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة بشكل مرتفع، كما يتم تحديد درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 حسب المقاعد والأعداد المطلوبة في الثانوية العامة أو الصف الأول الثانوي العام بالعام الدراسي 2025-2026.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 205.038 طالبًا وطالبة، حضر منهم 203.335 ونجح 177.842 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 438 طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.