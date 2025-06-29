شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2025، برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كافة التفاصيل الخاصة بتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية من تصحيح ورصد درجات وتجميعها بشكل كامل، حيث من المقرر أن ينتهى التصحيح خلال أيام قليلة ويبدأ تجميع النتيجة ورصد درجات الطلاب بها.

وأدى قرابة 780 ألف طلاب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 تكشف تطويرًا غير مسبوق في التعليم الفني

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.