شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة وبدء خروج الطلاب من اللجان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الخروج من اللجان الامتحانية، بعد أداء امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات.

واصطفَّت أولياء الأمور في محيط المدارس، لاستقبال أبنائهم والاطمئنان عليهم بعد أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.