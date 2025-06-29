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فلسطين تعزى بضحايا حادث السير بالمنوفية: نقف دائما إلى جانب مصر

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فلسطين تعزى بضحايا حادث السير بالمنوفية: نقف دائما إلى جانب مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، عن تعازيها لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً بضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في محافظة المنوفية شمال مصر، والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها – نقلته وكالة الأنباء الرسمية - الأحد، وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب مصر وتضامنها مع أسر الضحايا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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