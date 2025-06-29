شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعزى بضحايا حادث السير بالمنوفية: نقف دائما إلى جانب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، عن تعازيها لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً بضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في محافظة المنوفية شمال مصر، والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها – نقلته وكالة الأنباء الرسمية - الأحد، وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب مصر وتضامنها مع أسر الضحايا.