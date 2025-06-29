شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخرج دورات تدريبية جديدة من العاملين بوزارتى النقل والمالية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الاحتفال بتخرج الدورات التدريبية الخاصة بهيئات وأجهزة وزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد إنتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية.

بدأت مراسم الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورات والذى أظهر المستوى التعليمى الراقى الذى وصل إليه الخريجون خلال فترة دراستهم بالأكاديمية، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين ، وعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات بدءاً من إستقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم الدارسين من الدورات كلمة أشار خلالها إلى الدور الهام الذى قامت به الأكاديمية العسكرية المصرية فى تزويدهم بالوعى والمعرفة على أسس وطنية قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن، تلى ذلك إعلان نتيجة إنتهاء الدورات .

وألقى اللواء مفيد صلاح شحاته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل المعينين الجدد بهيئات وأجهزة وزارة النقل والعمل على إعداد كوادر لديهم القدرة على آداء مهامهم التى سيكلفون بها بكل تفانٍ وإخلاص .

كما ألقى الوزير أحمد كجوك وزير المالية كلمة أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين القوات المسلحة ووزارة المالية مشيراً إلى الجهود المخلصة التى تبذلها الأكاديمية العسكرية المصرية فى تأهيل الدارسين وفقاً لمنهج علمى وتدريبى متميز وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأعلى درجات الإنضباط الذاتى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها .

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيراً إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على خدمة الوطن بمختلف قطاعات الدولة، كما تعمل على إكسابهم الخبرات العلمية والعملية التى تعينهم على آداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه، وأختتمت مراسم الإحتفال بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات.



حضر الاحتفال عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من مسئولى وزارتى النقل والمالية .



