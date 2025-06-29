شكرا لقرائتكم خبر عن على الرصيف وتحت الظل.. الأمهات ينتظرن أبنائهن أمام لجان امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

لم تغادر الأمهات مواقعهن أمام بوابة لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، بعد دخول أبنائهن إلى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، واختارت أغلبهن الجلوس على الرصيف، تحت شمس الصيف، في انتظار ثلاث ساعات ثقيلة تمر عليهن ببطء شديد.

مشهد متكرر، لكنه لا يفقد تأثيره، بمظلات يد بسيطة، وزجاجات ماء في متناول اليد، بعضهن يُمسكن بالمصاحف، وأخريات يكتفين بالنظر إلى الباب الذي أغلق منذ قليل وكأن به قلوبهن، في ترقّب لانتهاء الامتحان.

تقول إحدى الأمهات: "من أول يوم امتحان وأنا قاعدة هنا، مش بمشي، غير لما بنتي تخرج واطمن عليها". بينما قالت أخرى بابتسامة: "بقعد انتظر ابني لحد ما يخرج ويطمن قلبي.. ربنا يكرمه ويوفقه هو وزمايله".

رغم تعب الانتظار والطقس الحار، تتشبث الأمهات بالبقاء أمام اللجان، في مشهد إنساني يتكرر كل عام، لكنه يروي وحده حكاية أمومة لا تعرف إلا الصبر والدعاء.

ويواصل طلاب النظامين القديم والجديد اليوم أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، على أن يستمر الجدول خلال الأيام المقبلة، وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العملية الامتحانية على مستوى الجمهورية.



