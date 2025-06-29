شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوات صامتة.. الأمهات يترقبن دخول الأبناء للجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وقفت عشرات الأمهات أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، يراقبن أبناءهن بعيون القلق والدعاء، في مشهد بات جزءًا لا يتجزأ من كل يوم امتحانات.

تقدمت الطالبات والطلاب في طوابير هادئة إلى بوابات المدرسة، بينما كانت الأمهات يتابعن من بعيد لحظة الدخول، البعض يلوح بابتسامة مطمئنة، وأخريات يخفين التوتر خلف نظرات تملؤها التوسلات الصامتة.

وحرصت الطالبات على إلقاء نظرة أخيرة على أوراق المراجعة أو تبادل كلمات مشجعة قبل دخول اللجنة، كانت الأمهات يُمسكن بالمصاحف أو يرددن الأدعية بصوت خافت، وكأنهن يخضن الامتحان مع أبنائهن.

ويُعد امتحان اليوم أحد أطول امتحانات الجدول من حيث المدة والمحتوى، ويؤديه طلاب النظامين القديم والجديد في توقيت موحد من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وسط متابعة حثيثة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير اليوم بسلاسة.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، واليوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.