شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور ينتظرون طلاب الثانوية العامة فى محيط المدارس بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حرص أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد 29 يونيو الجاري، على مرافقة أبنائهم حتى بوابات المدارس التي تُعقد بها امتحانات شهادة الثانوية العامة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ورصد ”الخليج 365”، أجواء الامتحان من أمام مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية، حيث أكد أولياء الأمور حرصهم على التواجد مع أبناءهم في محاولة لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم قبيل دخولهم لجان الامتحانات، خاصة وأنها سنة فاصلة في مستقبلهم.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذي يؤديه طلاب النظامين القديم والجديد، اليوم، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة.

وتنطلق لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وذلك وفقًا لجدول الامتحان المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب النظامين الجديد والقديم.

وأوشكت امتحانات الثانوية العامة على الانتهاء، حيث يؤدى طلاب كل شعبة امتحانين بخلاف امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر له اليوم الأحد، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى علوم امتحان الكيمياء والأحياء أما طلاب شعبة علمى رياضة يؤدون امتحان الكيمياء والرياضيات البحتة والتطبيقية، أما طلاب شعبة أدبى يؤدون امتحان الجغرافيا والإحصاء كمادة مضافة للمجموع.

المراجعة النهائية

طلاب الثانوية العامة

أولياء الأمور ينتظرون طلاب الثانوية العامة

مراجعة ما قبل الامتحان